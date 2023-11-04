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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım ve genişletme çalışmaları kapsamında Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ Yaşamkent 1561. Bulvarda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince BSK yol yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştiriliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ Yaşamkent Konutları 1561. Bulvarda BSK yol yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bölgede ulaşımın kolaylaşması, konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlayacak çalışmaları hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelindeki çalışmaların 2023 yatırım programına göre aralıksız süreceğini belirttiler.