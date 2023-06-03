Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seralarında özenle yetiştirilen rengârenk çiçekler şehri çiçek bahçesine dönüştürmeye başladı. Çalışmalar kapsamında Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin dört bir yanında çiçek dikimi gerçekleştiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl kendi seralarında 1 milyon adet yazlık ve kışlık çiçek üretimi yaptı.

Şehri güzelleştirmek için orta caddeler, kavşaklar, refüj, parklar gibi yeşil alanlara ekilen çiçeklerin yanı sıra bayramlarda ve özel günlerde de on binlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde şehrin dört bir yanında çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler Ulus Anıtı ve Anadolu Üniversitesi önünde bulunan Yunus Emre heykeli çevresinde yaptıkları çalışma ile bölgeyi çiçek bahçesine dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesine ait seralarda üretimi yapılan 1 milyon çiçeğin arasında sardunya, sakız sardunya, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız, zinnia, petunya ve kadife gibi çok sayıda çiçek ve bitki bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, seralarda özenle hazırlanan çiçeklerin, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere şehrin dört bir yanında ayrı güzellik katmaya devam edeceğini belirttiler.