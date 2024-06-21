Kırsal kalkınmayı geliştirmek ve tarımsal faaliyetleri desteklemek için çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hububat hasadını gerçekleştirmede zorlanan, Çiftçi Kayıt Belgesine sahip 100 dekarın altında tarlası olan çiftçilerin, 25 dekarlık hububatına hasat desteği verecek.

İmzalanan protokol kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen çiftçilerin hasat işlemlerinde dane kayıp oranının düşürülmesi ve mahsul verimliliğini koruma gibi çeşitli konularda Federasyon ile birlikte çalışacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, “Çiftçilerimizin bu zor zamanında katkımızın olması son derece mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalın kalkınması için önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Üreticimizi güçlendirirsek ilçelerimizi kalkındırırız. Bu yüzden her konuda yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

Bereketli bir hasat dönemi geçirmek istediklerini söyleyen Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Ahmet Saltık, “Üreticilerimiz adına sizlere çok teşekkür ederim. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız bu iş birliğinin Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.