Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap’ta kentsel dönüşüm, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından yapılıyor. Binaların hızla yükseldiği Karapınar 2. Etap Projesi’nde 3. etap beton atım işlemi gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap’ın Kentsel Dönüşümü, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılıyor.

Karapınar Mahallesi halkı ve müteahhitlere öncülük eden Başkan Kurt, Karapınar Mahallesinde Maide Bolel Caddesi üzerinde, Odunpazarı İnşaat A.Ş. ve 6 adet arsa sahibi ile iş birliği yaparak, Toplu Konut İdaresinden de bir kısım arsa satın alarak oluşturulan 2 bin 205 m2’lik arsada ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ başlattı. 18 Mart’ta temeli atılına projede binalar hızla yükseliyor. 3 blok ve 39 daireden oluşan projenin 3. etap beton atım işlemi gerçekleştirildi.

KARAPINAR HIZLA DÖNÜŞECEK

Projenin 1’inci Blokunda 5 bağımsız bölüm, 2’nci blokunda 11 bağımsız bölüm, 3’üncü blokunda ise 23 bağımsız bölüm yer alıyor. Toplam inşaat alanı ise 6 bin 512 m2. Karapınar, Odunpazarı Belediyesi’nin bu girişimiyle hızla dönüşecek, modern yerleşim alanları oluşturulacak ve vatandaşların mağduriyeti sona erecek.

KALİTELİ, GÜVENLİ VE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN MODERN MİMARİ ÖRNEĞİNİ SERGİLİYORUZ

Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap’ta gerçekleşen kentsel dönüşüm ile ilgili konuşan Başkan Kurt, Karapınar’da yıllardır süre gelen kentsel dönüşüm mücadelesinde vatandaşa ve müteahhitlere öncülük ettiklerini belirtti. Bu proje ile Karapınar’da kaliteli, güvenli ve deprem yönetmeliğine uygun modern mimari örneğini sergilediklerinin altını çizen Başkan Kurt, projeyi Odunpazarı A.Ş aracılığıyla ile yürüttüklerini vurguladı. Başkan Kurt, “Yıllardır verdiğimiz mücadelede sona gelmenin ve hemşehrilemize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 bloktan oluşan inşaatımız ve Karapınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ile Karapınar, mezbelelikten kurtulacak ve modern bir yerleşim alanı olacak” dedi.