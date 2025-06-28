Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, hem Eskişehirliler hem de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören Kentpark içindeki yapay plajı, 2025 yaz sezonu için kapılarını 4 Temmuz Cuma günü açıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de 2017 yılından bu yana hizmet veren ve her yaz sıcak günlerin vazgeçilmez adresi olan yapay plaj, 350 metre uzunluğunda ve içerisinde olimpik yüzme havuzu da bulunan geniş bir alan sunuyor. Kentpark yapay plaj, özellikle boğulma riskine karşı görev yapan cankurtaran ekibiyle ziyaretçilerin güvenliğini sağlıyor.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin plaj giriş ücretinin 350 TL, tesis içerisinde bulunan olimpik havuzda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 500 TL olduğunu belirttiler.

Tesisin haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Yapay plaj ve olimpik havuzumuz 4 Temmuz Cuma günü itibariyle açılacak. 2025 sezonu içinde dönem dönem zorunlu bakım durumunda tesisimiz kısa süreli kapalı kalacaktır. Kapanış ve açılış tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Plaj ve havuzla ilgili detaylı bilgi için belediyemizin www.eskisehir.bel.tr web adresindeki ‘tarifeler’ bölümü incelenebilir. Ayrıca 0534 694 29 96 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.