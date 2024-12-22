Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde geçtiğimiz ay açılan “Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi” birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürürken, Eskişehir Polifonik Korosu tarafından düzenlenen yeni yıl şarkıları konseri büyük beğeni topladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’in kültürel zenginliklerini korurken, turizmi canlandırmayı ve sanatı herkesle buluşturmayı hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi”ni görkemli bir törenle Kasım ayında açmıştı.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören ve birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kompleks son olarak muhteşem bir konserle sanatseverleri buluşturdu.

Eskişehir Polifonik Korosu, Özlem Erdoğan şefliğinde yeni yıl şarkıları konseri düzenledi.

Sanat Sokağıfuaye alanında gerçekleşen konserde yılbaşı parçalarından oluşan şarkılar seslendirildi.

Yağmurlu havaya rağmen sanatseverler konsere yoğun ilgi göstererek, şarkılara eşlik ettiler.

Büyük beğeni toplayan konser seyircilerden tam not aldı.