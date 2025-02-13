Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Eskişehir Gezisi” kapsamında Sarıcakaya ilçesinden kente gelen kadınlarla buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Eskişehir Gezisi” kapsamında düzenlediği geziyle Sarıcakaya ilçesinden kente gelen 160 kadına Eskişehir’deki tematik parkları ve müzeleri gezdirdi.



Kadınlar, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere birçok müzeyi, turistik tesisleri ve komanda merdivenlerini gezdiler.

Gezinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kentpark’ta kadınlarla bir araya geldi. Başkan Ünlüce, “İlçelerimizde kadınların üretime dâhil olması, vakitlerini açtığımız ücretsiz kurslarda, düzenlediğimiz eğitimlerde geçirmeleri bizleri hem mutlu hem de motive ediyor. Sarıcakayalı kadınlara da ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde bir araya gelmeye devam edeceğiz.”dedi.

Kadınlar Başkan Ünlüce’ye yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdiler.