Sakarıılıca'da yer alan 7.5 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden koşulan organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun mücadele etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğu ve Mihalgazi Belediyesi ve Tecno Mobile katkılarıyla katkılarıyla düzenlenen 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayağı TECNO Eskişehir Tırmanma Yarışı, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından gerçekleştirildi.

İki gün süren yarışlarda Kategori 1'de Atış Motorsport takımından Mehmet Gökseven birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinciliği ferdi yarışan Faruk Sayın ve üçüncülüğü de GP Garage My Team'den İlker Aktaş elde ettiler.

Kategori 2'de Atış Motorsport'tan Engin Apaydın birinciliğin sahibi olurken, Ayhan Germirli ikinci ve Atış Motorspor'dan Metehan Üstükarcı da üçüncü olarak Eskişehir'den ayrıldılar.

Kategori 3'te Atış Motorsport'tan Murat Soyçopur birinciliğe ulaşan sporcu olurken, Burak Dalkılıç ikinci ve Ege Asal Motorspor'dan Murat Çetin üçüncü olarak podyumu tamamlayan sporcular oldular.

Kategori 4'te Atış Motorsport'tan Burak Başlık ilk sırada yer alırken, Gp Garage My Team'den Cem Yalın ikinciliği ve Hypco Neo Motorsport takımından Sercan Köse de üçüncülüğü elde etti.

Kategori 5'te Bahadır Sevinç günün en hızlı ismi olurken, Burak Söğüt ikinci ve Ege Asal Motorspor'dan Deniz Dursun üçüncü sırada yer aldı.

'Günün en iyi çıkışı' ödülünü 04:27,50 ile Burak Başlık kazanırken, yarışın takımlar birincisi 4 ayrı kategoride birinciliğe ulaşan Atış Motorsport oldu. Kadınlar klasmanında ise; Kategori 1'de Serap Kotan Kategori 3'de Hande Erdoğan ve Kategori 4'te de Başak Çobanlar birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

Mahalli klasmanda ise; Kategori 1'de Faruk Sayın, Kategori 2'de Kaan Polatoğlu, Kategori 3'te Erhan Karadeniz, Kategori 4'te Başak Çobanlar ilk sırayı elde eden isimler oldular.

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek olan Kartepe Tırmanma Yarışı ile devam edeceği öğrenildi.