Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir dizi düzenlemeye gitti.ESKİŞEHİR (İGFA) - 15 Temmuz günü cadde otoparkları ve şehitlik otoparkı ücretsiz olurken, kentteki tüm turistik merkezler açık olacak. Sazova Parkı içinde bulunan Gezi Treni, Kent Park Plajı misafirlerini ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondolların da gün içinde hizmette olacağını belirtti.

Vilayet Meydanı’nda düzenlenecek anma etkinlikleri sonrasında vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına saat 20.00 ve 01.00 arası tramvaylar ve belediyeye ait otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca şehrimizin 5 ayrı noktasından Vilayet Meydanı'na ulaşım için otobüs ring hattı planlanmış olup, geri dönüş için son otobüs 00.15'de Orman Bölge Müdürlüğü'nden hareket edecek.