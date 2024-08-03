Eskişehir’in kalbi Hamamyolu Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belçika Brüksel’in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır, büyük bir ilgiyle karşılandılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri Belçika’nın başkenti Brüksel’in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır, bir dizi ziyaret için Eskişehir’e geldi.

Belçika heyetinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Ünlüce ile Kır, Hamamyolu Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştular.

Ünlüce ve Kır’ı gören esnafın yanı sıra başta gençler ile kadınlar, Başkanlara büyük ilgi gösterdiler. Fotoğraf çektirme taleplerini kırmayan Başkanlar, yoğun ilgi arasında ziyaret turuna devam ettiler.

Tatil için Eskişehir’de bulunan gurbetçi vatandaşlar da Başkanlarla bir araya gelerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ünlüce ile Kır, vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken, samimi ve renkli ziyaret vatandaşların günün anısına çektirdiği fotoğraflarla tamamlandı.