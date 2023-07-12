Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) İlk Yardım Temel Eğitimi düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) -Eskişehir Çevre Derneği pandemi öncesinde düzenlemiş olduğu ilk yardım temel eğitiminin devam etmesini, Çevre Derneği üyelerine bedelsiz düzenlemeye karar verdi.

14 Temmuz itibariyle Odunpazarı'nda Prof.Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezinde düzenlenecek eğitimlerde Esçevder olarak ilk yardım konusunun günümüzde ne kadar önemli olduğu bilinciyle, yetkin ve etkin üyeleri vasıtasıyla ilk yardım temel eğitimine başlanacağı kaydedildi.

İlk Yardım konusunu her bireyin bilmesi gerektiğinin altını çizen Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, "Bu tür eğitimlerimize devam ederek üyelerimizi ve halkımızı çevre konusunda bilinçlendirmeye çalışmanın yanında diğer eğitimlerlerimiz ile de bilinçlendirme ve aydınlatmaya devam edeceğiz. Öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek, herkesi eğitimlere davet etti.