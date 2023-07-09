BEBKA destekleriyle Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Mekatronik Uzmanlık Programı tamamlandı. Programa katılan gençler kısa sürede istihdam edilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğiyle ESO Akademi’de düzenlenen Mekatronik Uzmanlık Programı mezunlarını verdi.

Genç istihdamı kapsamında Eskişehir’de gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürütülen ücretsiz teknik eğitimlere katılan ve başarılı olan 20 kişiye sertifikaları törenle teslim edildi.

Sertifika törenine ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Eskişehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, Festo Genel Müdürü Alpay Özkan ile eğitim alan gençler katıldı.

BEBKA’nın programa sağladığı desteklerin çok kıymetli olduğunu belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, akademiden mezun olan gençleri tebrik etti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ise hedeflerinin yılda en az bin gence iş sağlamak olduğunu kaydederek, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak 2022-2023 yıllarının teması, ‘Genç İstihdamı’ olarak belirlendi. Bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimizin istihdama, iş hayatına katılması için daha da çok çaba harcıyor, projeler üretiyoruz. Program kapsamında toplamda en az bin gencimizin iş hayatına katılması için çalışıyoruz. ESO'nun öncülüğünde gençlerimizin, aldıkları eğitimler sonrası inşallah tecrübe kazanıp kendi iş sahibi olmasını hedefliyoruz.” dedi.