Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay kadınlara ücretsiz verilen Hijyenik Ped desteğini sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin 2024 yılının Ağustos ayında başlattığı 1 paket hijyenikped desteği devam ediyor.

Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenikpedi bizzat kendileri gelerek Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden alabiliyorlar.

Her ay yaklaşık bin kadının yararlandığı ücretsiz ped desteğinden son derece memnun kaldıklarını belirten kadınlar, “Ağustos ayından itibaren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne gelerek ücretsiz olarak pedimizi alıyoruz. Kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan pedi ücretsiz olarak temin etmek bizleri mutlu ediyor. Eskişehir’in ilk kadın Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin kadınları düşünerek böyle bir uygulamayı hayata geçirmesi son derece anlamlı. Ayşe Başkanımıza kadınlara her alanda sağladığı kolaylık nedeniyle çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir yetkilileri, Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde kalan öğrencilere de her ay düzenli olarak ped desteği sağlandığını belirtirken, uygulamadan faydalanmak isteyen kadınların İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine gelerek pedlerini alabilecekleri bildirdi.