Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Dünya İklim Değişikliği Mücadele Günleri” nedeniyle ortak akıl toplantısı düzenledi. Toplantıda İklim Politikaları, Analist, Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu, iklim değişikliğinin sosyal boyutları ve iklim adaleti kavramı gibi başlıkları ele aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, “Dünya İklim Değişikliği Mücadele Günleri” kapsamında farkındalık yaratmak için “Eskişehir’de İklim Değişikliğine Uyum ve Sosyal Etkiler Ortak Akıl Toplantısı” düzenledi.

Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonda gerçekleştirilen toplantıya İklim Politikaları, Analist, Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu konuşmacı olarak yer alırken, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, belediye bürokratları, Eskişehir Kent Konseyi, STK temsilcileri ve çevreciler katıldı.

İklim Politikaları, Analist, Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu, iklim değişikliğinin sosyal boyutları, iklim adaleti kavramı ve kırılgan grupların iklim krizine uyumu başlıklarını ele aldı.

Eskişehir’in mevcut koşulları, ihtiyaçları, sorunları ve potansiyelleri doğrultusunda, yerinde ve etkili çözümler bulmanın amaçlandığı toplantıda Dr. Nuran Talu, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler verdi.

Yapılan toplantının ardından Dr. Nuran Talu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapması nedeniyle teşekkür etti.