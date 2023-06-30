Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı sıvı gübre dağıtımları İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde gerçekleştirildi. ESKİŞEHİR (İGFA) - Düzenlenen törenlerde konuşan Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, “Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in öncülüğünde tarımsal destek ve dayanışmayı sürdüreceğiz.” dedi. Kırsal Kalkınma Projeleri alanında Türkiye’ye yeni örnekler veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen çiftçiye katkı sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” ile ÇKS belgeli 100 dönüm ve altı tarlası olan küçük çiftçinin 50 dekarlık kısmına yönelik sıvı gübre hibe edilmesi kapsamında İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde düzenlenen törenlerle sıvı gübre dağıtımları gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen sıvı gübre desteği projesinden toplamda bin çiftçinin yararlanarak 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi hedeflenirken, 63 bin litre sıvı gübre toprakla buluşacak.

Küçük çiftçiye can suyu olacak destek için düzenlenen törenlere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, daire başkanları, belediye görevlileri, çiftçiler ve ilçe sakinleri katıldı.

Törenlerde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in sizlere çokça selamlarını getirdim. Toprak zenginliği ve üretken çiftçileri ile dünyanın sayılı ülkelerindeniz ama yanlış politikalar tarımı, temiz gıdaya erişimi tehlikeli boyutlara getirdi. Biliyorsunuz Yılmaz Hocamız tarıma ve üretime çok büyük önem veriyor. Bizler de Başkanımızın öncülüğünde tarımsal desteği ve dayanışmayı çok önemsiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemizden temin ettiğimiz sıvı gübreyi sizlere ulaştırmamıza sunduğu katkı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyoruz. Dağıtacağımız sıvı gübrelerin Eskişehir’e, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerimize, üretken çiftçilerimize, bereketli topraklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çifteler ilçesindeki törene katılarak bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal da çiftçiye verilen desteklerin süreceğini belirterek hayırlı olmasını temenni etti.

Verilen destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür eden çiftçiler ise gübre fiyatlarının kendilerini çok zorladığı bu dönemde verilen destekle nefes alacaklarını söylediler.

Konuşmaların ardından İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye çiftçilerine sıvı gübre teslimi yapıldı. Törenler çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.