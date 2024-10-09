İstihdam Odaklı Meslek Eğitim Kursları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten BEBKA’nın desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Mekatronik Eğitimi kayıtları başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, Mekatronik Uzmanlık Programı hakkında yaptığı açıklamada, BEBKA olarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını kapatmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, bugüne kadar gerçekleştirdikleri eğitim ve programlarla Eskişehir’de 644 olmak üzere toplamda 1009 gencin istihdam edilmesine katkı sağladıklarını belirten Bayram, "ESO iş birliği ile düzenlenecek olan Mekatronik Uzmanlık Programı kapsamında, 20 katılımcımız temel ve mesleki beceriler kazanarak istihdam edilme fırsatı bulacak ve hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Ücretsiz olarak sunulan bu eğitim programı 20 gün sürecek ve toplamda 120 saatlik bir eğitim verilecek. Başvurular için son tarih ise 16 Ekim 2024” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ NİTELİKLİ İNSAN

Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, amaçlarının Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağını yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak olduğunu söyledi.

BEBKA desteği ve ESO ile FESTO TR iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki uzman personel ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlenecek eğitim sonunda başarılı katılımcılara FESTO TR onaylı sertifika verileceğini ifade eden Bayram, bölgedeki genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, yoğun ilgi dolayısıyla ikinci kez açılan Mekatronik Uzmanlık Programı ile bölgeye nitelikli iş gücü kazandırırken, gençler ve kadınlar için istihdam olanakları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.