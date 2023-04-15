Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Millet İttifakını oluşturan partilerin İl ve İlçe Başkanlarını iftar davetinde ağırladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı paydaşları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde iftar davetinde bir araya geldi.

Porsuk Konukevi’nde düzenlenen iftar yemeğine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Recep Taşel, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Deva Partisi’ni temsilen İl Başkan Vekili Masum Güner, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan, Odunpazarı İlçe Başkanı Vural Çakır, Tepebaşı İlçe Başkanı Erdinç Bolcan, Gelecek Partisi İl Başkanı Mahir Sayın, Odunpazarı İlçe Başkanı Hüseyin Durmazlar, Tepebaşı İlçe Başkanı Nuri Turan, İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna, Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Odunpazarı İlçe Başkanı Ragıp Sağdıç ve Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Köse katıldılar.

İftar davetinde seçimlere çok kısa bir zaman kaldığını ifade eden Başkan Büyükerşen, Millet İttifakı paydaşlarının birlikte ve güçlü hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Büyükerşen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için Millet İttifakı paydaşlarıyla omuz omuza çalışarak zafere ulaşacaklarını ifade etti. Millet İttifakı paydaşı partilerin temsilcileri de seçimlere dair görüşlerini paylaşırken, yapılması gereken çalışmalar hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleşen iftar buluşması çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.