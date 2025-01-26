Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, 17 farklı mahallede açtığı 18 halk merkezinde öncelikle kadınların sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olabilmeleri için çeşitli atölyeler, etkinlikler düzenliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çalışmalarını “Halk için Halk Merkezleri” sloganı ile çalışmalarını yürüten Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi toplumun tüm gruplarına yönelik atölye ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

11 farklı branşta atölye çalışmalarının yapıldığı merkezin müdavimleri olan kadınlarla ile konuştuk. Atölyelere katıldıkları günle bugünleri arasındaki farkı anlatan kadınlar, diğer kadınlara da seslenerek “hiç durmayın, koşup koşup gelin” diyorlar.

Prof. Orhan Oğuz Halk Merkezi’nin 11 atölyesinden biri İğne Oyası. Atölye katılımcılarından Seda Koçar, ev hanımı. 2 yıldır da Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinde açılan atölyelere gidiyor. “Bu dönem İğne Oyasına geliyorum” diyor Koçar ve ekliyor “Bilmediğim bir el işi idi, öğrenmek ve eve maddi anlamda katkı sağlamak için geliyorum. Odunpazarı Belediyesi’ne bize, özellikle de 7’den 70’e böyle bir destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir destek maalesef her yerde yok. Özellikle de insanların böyle psikolojisinin düşük olduğu dönemlerde sosyalleşmek, bir arada olmak, yeni insanlar tanımak, değerli hocalarımızla tanışmak bizim için çok değerli.” dedi.

İğne Oyası Atölyesinin bir diğer katılımcısı Seher Çolak ise, atölyelere severek geldiğini beirtti. Kendilerine böyle imkan sağladığı için herkese teşekkür eden Çolak, "2 yıldır halk merkezlerinin atölyelerine katılan kadınlardan.“Burası çok güzel arkadaşlıklar kattı bana. Yeni şeyler öğrendim, bilgi dağarcığımı daha da genişletti” dedi.