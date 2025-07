Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin seçim vaatlerinden biri olan “Park Et – Devam Et” projesi iki noktada hayata geçirildi. 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak uygulama ile hem trafik hem çevre rahat bir nefes alacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreci ulaşım seçeneklerini teşvik etmek amacıyla başlatılan Park Et – Devam Et uygulaması, ilk etapta iki pilot noktada devreye giriyor. Proje ile şehir merkezinde özel araç kullanımını azaltmak, hava kalitesini artırmak ve karbon emisyonlarını düşürmek hedefleniyor.

Pilot uygulama kapsamında; güneybatıda Porsuk tramvay durağı yanındaki ücretsiz açık otopark ile doğuda şehirlerarası otobüs terminali yanındaki ücretli otopark, Park Et – Devam Et noktaları olarak belirlendi. Vatandaşlar bu otoparklara araçlarını bırakıp tramvay ya da otobüsle şehir merkezine ulaşabilecek. Eskart ya da kredi kartı ile toplu taşıma kullananlar, dönüşte otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek.

Aynı gün içinde toplu taşımayı farklı yönlerde iki kez kullanan vatandaşlar, günlük ortalama 165 TL’lik otopark ücretinden tasarruf edebilecek. Böylece hem ekonomik hem çevresel fayda sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, uygulama ile şehir merkezine daha hızlı ulaşımın sağlanacağını, yakıt tüketiminin azalacağını ve otopark arama sürelerinin kısalacağını açıkladı. Pilot uygulamadan elde edilecek veriler ve geri bildirimler doğrultusunda, şehrin diğer bölgelerinde de yeni Park Et – Devam Et noktalarının oluşturulması planlanıyor.