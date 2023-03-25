Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi’nde üretilen yerel tohumlar, Tohum Takas Günleri kapsamında ilçelerin yanı sıra kent merkezindeki Üretici Marketler aracılığı ile Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor. Yerel tohumlara ilgi büyük olurken, vatandaşlar dağıtım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarımda dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in büyük önem verdiği yerel tohumların yaygınlaştırılması çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri ilçelerin yanı sıra kent merkezinde de sürüyor.

İlçelerde pazar yerlerine kurulan stantlara yoğun ilgi görürken, kent merkezinde ise Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketler aracılığı ile ücretsiz yerel tohum dağıtımları gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki tohum dağıtımları ilçelerdeki gibi Eskişehirliler tarafından büyük ilgi gördü. Talep nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketler önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tohum dağıtımları, kent merkezindeki Üretici Marketlerde 25 Mart Cumartesi günü vatandaşla buluşmaya devam edecek.

Tohum Takas Günlerine ilk günden bu yana yoğun ilgi gösteren Eskişehirliler, yerel tohumun ülkenin geleceği olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e bu konuya verdiği önem nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Bu tohumları ekerek çoğaltacağız ve Eskişehir’in bereketli topraklarında atalarımızdan kalan tohumların yeniden canlanmasını sağlayacağız. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ederiz.” dediler.