Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini faydalı geçirmesi için hazırladığı Yaz Okulu programını bu yıl da başlattı. 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan kurslar, tamamen ücretsiz ve farklı merkezlerde gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (ESMEK) tarafından düzenlenen eğitimler her yıl binlerce kişiye ücretsiz kurs imkanı sunuyor. Hem kent merkezinde hem de kırsal ilçelerde verilecek olan kurslar için kayıtlar 16 Haziran’da başlayıp 27 Haziran’da sona erecek. Eğitimler ise 7 Temmuz’da başlayarak 1 Ağustos’a kadar devam edecek. Çocuklar bu dönemde çeşitli sanat ve meslek eğitimlerinden faydalanma fırsatı bulacak.

Çocukların yaz tatilinde boş zamanlarını eğitici faaliyetlerle değerlendirmeleri hedeflenen bu programda, sanat ve meslek alanlarında çeşitli kurslar yer alıyor. Böylece çocuklar hem yeni beceriler öğreniyor hem de zamanı daha verimli geçiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu kurslar, çocukların gelişimi için önemli fırsat olarak görülüyor. Yaz dönemi boyunca açılan bu ücretsiz kurslar sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yaz Okulu kursları şehrin birçok farklı noktasında açılacak. Katılmak isteyenler, kursların detaylarına esmek.eskisehir.bel.tr adresinden ulaşabilir veya kayıt için doğrudan eğitim merkezlerine başvurabilir.