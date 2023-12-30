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Minibüsçüler Odası Başkanı Coşkun Güvenç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ettiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Minibüsçüler Odası Başkanı Coşkun Güvenç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldiler.

Ziyarette Başkan Güvenç, oda faaliyetleri ve minibüsçü esnafının durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükerşen de Güvenç ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.