Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi’nde eğitim gören miniklere iklim değişikliği, suyun önemi ve canlıların ekosistem içindeki yeri anlatıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi’nde minikler eğlenerek öğrenmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli tarafından 3-5 yaş arası okul öncesi öğrencilere suyun sınırlı bir kaynak olduğu, doğanın tüm canlılar için yaşam alanı sağladığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel farkındalığın önemi hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda su tasarrufu ve plastik atıkların azaltılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından “İklim İçin Harekete Geç” temasıyla özel olarak hazırlanan su matarası hediye edildi.