Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu’nda P4C(Çocuklar için felsefe) Mandala Atölyesi gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu’nun çocuklara yönelik birbirinden özel atölyeleri devam ediyor. Bu kapsamda ilkbahar gündönümüne yaklaştığımız bu günlerde 21 Mart ekinoksuna özel kavram doğadaki ve hayatımızdaki döngülerin soruşturulduğu bir P4C(çocuklar için felsefe) Mandala Atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyede mevsim döngüsü ile birlikte doğanın döngüsü ve yenilenme süreci, bu süreçte insanların doğal akışa etkisi ve müdahalesi tartışıldı. Atölyede ayrıca doğanın insana rağmen yenilenme mücadelesini ve bu mücadeleye nasıl yardımcı olunacağı konuşuldu.

Çocuk- ebeveyn katılımlı olan atölyede P4C soruşturmasının ardından döngüsel bir sanat dalı olan mandala, kağıt üzerinde değil, doğadan toplanan malzemeler ile yapıldı. Döngüsel tasarımların fotoğrafları çekilip, doğadan alınan malzemeler yine doğaya bırakarak doğa mandalası çalışmaları tamamlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 4 (Nitelikli Eğitim) ve Madde 13 (İklim Eylemi)'e de vurgu yapan “Demeter’in Mevsimleri” atölyesinde doğanın döngüsü kavranıldı ve ekolojik dengenin korunması için bireysel olarak neler yapılabileceği konusunda farkındalık kazanıldı. Masal Şatosu atölyeleri düşündüren ve sorgulayan içerikleri ile devam edecek.