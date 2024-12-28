Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK tarafından Odunpazarı’nda yeni yıl hediyelik eşya pazarı açıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi önünde açtığı “Esmek Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı” ile Eskişehir’i yeni yıl heyecanı ve neşesi sardı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarından (ESMEK) yararlanan kadınların hünerli ellerinden çıkan her ürün stantlarda yerini aldı. Yılbaşına özel tasarlanan ürünler, büyük beğeni toplarken vatandaşlar sevdiklerine yeni yıl hediyeleri seçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ile birlikte, yeni yıl hediyelik eşya pazarını dolaşarak kadınların yaptığı el emeklerini yakından inceledi. Ürünleri çok beğenen ve kadınlara teşekkür eden Başkan Ünlüce, “Büyük emeklerle, birbirinden güzel ürünler ortaya çıkaran tüm kadınları kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum. Üretmeleri, ürettikleriyle aile bütçelerine destek sağlamaları bizler için çok değerli. Kadınlarımızın el emeği ürünlerini görmeden sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almayın!” dedi.

Pazarda, her yaş grubuna hitap eden hediyelik eşyalar, yılbaşı süsleri, el emeği ürünler, çantalar ve takılar yer alıyor. ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi önünde ziyaretçilerine kapılarını bugün açan “Esmek Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı” 28, 29, 30 Aralık günleri saat 10.00 ve 18.00 arası vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.