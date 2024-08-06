Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK) yaz dönemi eğitimleri tamamlandı. 7’den 70’e her yaştan Eskişehirlilerin 10 farklı merkezde 52 branşta ücretsiz eğitim gördüğü kurslara katılan 2 bine yakın kursiyere sertifikaları verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında “Her Ev Bir Atölye” sloganıyla kurulan ve 730 farklı branşta 300 binden fazla kişiye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK) yaz okulu eğitimleri sona erdi.

ESMEK, kent merkezinde Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Yunusemre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi, 71 Evler Eğitim Merkezi ve Şirintepe Eğitim Merkezi’nde ilçelerde ise Alpu, Çifteler, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya’daki eğitim merkezleri ile birlikte toplam 10 merkezde çocuklara eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler verildi.

Uzman eğitmenler eşliğinde bilişim, eğitime destek, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans alanlarında toplam 52 branşta verilen eğitimlere çocuklar ilgi gösterirken, yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buldu.

26 Temmuz’da sona eren ESMEK Yaz Okulu’nda çocuklar eğlenerek öğrendiler. Çocuklar sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşayarak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.