Keşan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Serhad Sezen, yaptığı basın açıklamasında esnafın kullandığı kredi limitlerinde yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Serhad Sezen yeni sistemde kredi limitlerinin meslek gruplarında belirlenen NACE kodlarına göre limitlerin farklılık gösterdiğini belirtti.

Kooperatiflerden kredi kullanmak isteyen esnaf ve sanatkarın vergi açılış ve esnaf odası kayıt tarihinden itibaren en az 6 ay geçmiş olması şartı arandığını duyurduğunu belirten Başkan Sezen, ayrıca ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlardan da araç ruhsatı, SRC belgesi ve ehliyet isteme zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinden kullandırımların devam ettiğini ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla çekilen kredilerin kooperatif açısından geri dönüşlerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Sezen, "Geri dönüşlerde asla bir sorun yok. Aksine bu yıl geri dönüşümün en yüksek dönemini yaşıyoruz. Fakat bu kredi limitlerinde yapılan düşüşün çok uzun süreleri almayacağı, yakın zamanda eski durumuna döneceğine beklentisi içerisindeyiz" diye konuştu.