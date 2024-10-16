Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (KESADER) Başkanı Kemal Erçalık ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Erçalık, kent ekonomisine canlılık kazandıran Kayseri Gastronomi Günleri ve 7’nci Kayseri Kitap Fuarı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, misafirlerini makamında kabul ederek, sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, kadim kentin mutfak lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan ve aynı zamanda şehrin ekonomisine canlılık kazandıran Kayseri Gastronomi Günleri ile okuyan ve okutan şehrin olmazsa olmazı haline gelen Kayseri Kitap Fuarı’nı düzenledikleri için esnaflar adına Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri’nin ürünleri başta olmak üzere kentin tanıtımına vesile olmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim amacımız esnaflarımızı mağdur etmek değil, esnaflarımızın gururumuz olan ürünlerini pazarlamalarına destek olmak. Amacımız tanıtıma vesile olmak. Çok şükür o anlamda Gastronomi Günleri’nde yüz binler ziyaretçi olarak millet bahçemizi canlandırdı, keyiflendirdi” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Kitap Fuarı’nın yine bir rekora imza atacağını ifade ederek, “Kitap fuarında da geçen sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımız kitapla, yazarla, yayınevleriyle buluşma fırsatı yakalamıştı. Bu sene de inşallah gözüken o ki daha da bu rakamların üzerine çıkacak, kendi rekorlarımızı kıracak. Mobilya fuarlarımız yine bu arada devam etti. Amacımız Ahi ahlakı ile ahlaklanmış, dürüst, güvenilir, çalışkan esnaflarımızın tanıtılmasına vesile olmak” şeklinde konuştu.

Ziyarette Büyükkılıç’a, Erçalık tarafından Ahilik nasihati tablosu ve Memduh Büyükkılıç hat yazılı tablo hediye edildi.