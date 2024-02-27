Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, yeni fiyat tarifelerinin dağıtımına başlandığını bildirdi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Hüseyin Çakmak; “ Üye esnaflarımızın ülkemizde gelen tüm zamlara direnecek gücü kalmamıştır. Odamıza üye tüm mesleklere gelen kira, elektrik, su, doğalgaz, Bağ-Kur primleri, vergiler ve her türlü giderler karşısında dayanacak gücü kalmayan esnaflarımız fiyat tarifelerinin yenilenmesi için odamıza müracaat etmişlerdir” dedi.

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Yönetim Kurulu’nun, gelen tarife taleplerini değerlendirdiğini ifade eden Çakmak; “Odamız Yönetim Kurulu, bir yıla yakın zamandır tarifeleri yenilenmemiş olan esnaflarımızın taleplerini uygun gördü. Esnaflarımızın talepleri incelenip, Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları birliğimize yazılı alarak ilettik. Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğimizin 14.02.2024 günü yönetim kurulu toplantısında yeni fiyat tarifeleri kararı alınmıştır. Fiyat tarifeleri yenilenen Keşan kahveci, köy kahveci, lokantacı, köfteci, ciğerci, satır et, kebapçı, dönerci, pideci, kokoreççi, börekçi, pastaneci, kafeteryacı, internet kafeci tarifeleri yenilenmiş olarak, 27.02.2024 günü odamızdan dağıtımına başlanmıştır. Tüm esnaflarımız meslekleri ile ilgili yeni fiyat tarifelerini odamızdan alıp, kanunen 2024 yılı geçerli talimatına göre iş yerlerine masalarının ve müşterilerinin göreceği şekilde camlarına asmak zorundadırlar” açıklamasını yaptı.