Mardin’in Midyat ilçesinde Ortaçarşı Mahallesi “Estel Kent Meydanı” projesinde geri sayıma başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Midyat’ın Ortaçarşı mahallesinde 11 bin 611 metrekare alan üzerinde, 96 işyeri, otel, kapalı otopark, cami yer alan bu projeyle; yaşam ve iş alanlarını modern bir kimliğe kavuşmasına başlandı.

Kentin tarihi dokusunda önemli bir yere sahip olan çarşı, birçok vatandaşın anılarına ev sahipliği yapmıştı. Ancak zaman içinde işlevselliğini yitirmiş ve mevcut durumuyla bölgenin görünümünü olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Bunun üzerine 75 yıllık ve Ömrünü tamamlanmış betonarme yapılar yıkılarak yerine yeni modern ve yöreye uygun taş mimariye uygun yapılacak.

İş makinelerinin çalışmaya devam ettiği çarşıda, dükkânların yıkımı için karar alınmış, çarşının boşaltılması için esnaf işyerlerini boşaltmaya başlatmıştı. Kepçelerle yıkılmaya başlandığı çarşıda, Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece bölgenin yenilenmesi ve yeni fırsatların ortaya çıkması hedefleniyor.

Midyat’ın, tarihi anların yaşandığı bu süreçte kentin geleceği için önemli bir dönüşümün içine adım atmış olacak.

Bölgede yaklaşık 50 yıldan beri esnaflık yapan Veysi İzgi, şöyle konuştu: “Proje Midyat için hayırlı olsun. Yerleşimci olarak en eski biziz burada. 1980 yılında evler inşa edildi. 1970 yılında da dükkânlar inşa edildi. Dükkânlar şimdi yıkılıyor anılarla dolu bir hayta yaşadık burada. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun, güzel bir proje olacak. Babam buranın en eski esnafı ve 1950 yılından beri babam burada esnaflık yapıyor.” Diye konuştu.

Mahmut Akbulut ise, “1980 yılından beri burada gıda üzerine esnaflık yapıyorum. Bu proje çok güzel olacak. Bizim burada aynı işyerlerimiz yenilenerek bize teslim edilecek" dedi.

Yusuf Evci ise, “35 yıllık burada esnafım. İnşallah bu çarşı memleket için hayırlı güzel bir şey olur.”

Fırıncı esnafı Mehmet Emin Alper’de, “köşk fırın sahibiyim. İnşallah çok güzel bir çarşı olacak. Öğlede olacak inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Proje kapsamında yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.

Çalışmalara, Belediye Başkan Vekili Asaf Demirdağ, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Ali Alptekin, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Birim Müdürleri ile işyeri sahipleri katıldı.