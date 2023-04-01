Eti Bakır’ın Mazıdağı tesislerinde 2022 yılında 600 iyileştirme çalışması yapıldı.MARDİN (İGFA) - Eti Bakır tarafından Mardin'e yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde 2022’de 600 iyileştirme çalışması hayata geçirildi. Bu çalışmalarla 497 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 1.491.274 kilovatsaat elektrik tasarrufu, 2.900 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 4.350.067 standart metreküplük doğalgaz tasarrufu, 2.043 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 661.993 metreküp su tasarrufu ve Türkiye’nin en uzak iki noktası arasındaki mesafenin 2.636 kez seyahat edilebileceği 242.010 litre motorin tasarrufu sağlandı. Tüm tasarruflar ve yapılan diğer iyileştirme çalışmaları sonucu Eti Bakır’ın Mazıdağı İşletmesi’nde geçtiğimiz yıl 15.102 tonluk sera gazı salımının önüne geçildi.