Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesine gidiyor. Etkinlik 9 gün sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından turne programını yeniden düzenleyerek deprem bölgelerinden farklı şehirlere yerleştirilen ailelerin çocuklarını tiyatronun iyileştirici gücü ile buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutlayacak.

Hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan’ı deprem bölgesindeki çadır ve konteyner yaşam alanlarında çocuklarla bayramlaşarak geçirecek olan Eti Çocuk Tiyatrosu, bu süre içinde Kahramanmaraş, Hatay İskenderun, Gaziantep Islahiye, Adana ve bölgeden en çok göç alan Mersin’de Mutluluk Denince Akla adlı özgün oyununu sergileyerek binlerce çocuğa tiyatronun iyileştirici gücünü ulaştırmayı planlıyor.

23 yıldır Türkiye’nin her köşesinde 3 milyona yakın çocuğu fırsat eşitliği içinde ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu önceliğini her zaman dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara veriyor. Mart ayında 15 gün süren turnesinde 7 bini aşkın depremden etkilenen çocuk için perdelerini açan Eti Çocuk Tiyatrosu, geçtiğimiz yıl 23 Nisan’ı Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin en çok zarar verdiği Kastamonu Bozkurt'ta çocuklarla birlikte kutlamıştı.