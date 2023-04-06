Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri Ekim ayında açıklayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı.

Adaylık dosyası, 12 Nisan’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA’ya sunulacağı öğrenildi.

Bakan Dr. Kasapoğlu, attığı imza sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise "Euro 2028 ve 2032'nin en güçlü adayı Türkiye" dedi.