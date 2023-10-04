Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde düzenlenen FİBA Europe Cup B Grubu eleme maçları Porto ve Nevezis Optibet karşılaşmasıyla başladı. Portekiz temsilcisi Porto karşılaşmadan 100-84 galip ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ev sahibi olduğu FİBA Europe Cup B grubu eleme maçları başladı. İlk karşılaşmada Porto ile Optibet Nevezis karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tribünde takip etti.

Başkan Ergün’e, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. Karşılaşmada ilk periyot 25-23, ilk yarı da 38-35’lik skorla Porto üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında 62 sayı bulan Porto mücadeleden 100-84 galip ayrıldı. 31 sayı ile maçın en skorer ismi olan Max Landis yaşadığı sakatlık sonrasında mücadeleyi tamamlayamadı.