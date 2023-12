Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Eurovision’da ikinci olmuştu. Eurovision fanları maNga’yı unutmadı. Grubun son albümü ‘Antroposen 002’ Eurovision tartışma forumlarında çok beğenildi ve maNga’nın tekrar yarışmaya katılması istendi.İSTANBUL (İGFA) - Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü grubu maNga’nın yeni albümü ‘Antroposen 002’ sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ses getirdi. maNga’nın yurt dışındaki fanları sosyal medyada ve tartışma forumlarında grubun yeni şarkılarını paylaşıyor.

2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’ye ikincilik kazandıran manga Eurovision takipçilerinin de radarında. Eurovision haberleri veren wiwibloggs.com sitesinde maNga'nın yeni albümünden şu sözlerle bahsedildi: “Özellikle Türkiye'nin Eurovision’a katılmadığı şu günlerde Türk müziğini kucaklamak büyük bir zevk. Türkiye’nin gelecekte geri dönmesini ümit ederken 2010 yılında ülkesini temsil eden maNga’nın yeni albümü ‘Antroposen 002’nin keyfini çıkarabiliriz.”

Bu haber üzerine Eurovision forumlarında bir hareketlilik yaşandı ve tartışmaya katılanlar hem Türkiye’yi hem de maNga’yı tekrar yarışmada görmek istediklerini belirttiler. ‘Antroposen 002’ maNga fanlarından ve müzik otoritelerinden övgü dolu yorumlar almaya devam ederken albümün uluslararası alanda da beğenilmesi dikkat çekiyor.