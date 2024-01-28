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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yaştan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri sürüyor.BURSA (İGFA) - Kayıt sisteminin kesintisiz olarak çalışması, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yeterli sayıda mikroçip bulunması, ev hayvanı sahiplerince yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin gecikme olmaksızın tamamlanması yönünde çalışmalar sürüyor.

Bursa'da da hayvan hareketlerinin takibi ve hastalıklarının kontrolünde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için 31 Aralık 2022 tarihinden önce "Beyanname" ile bildirimi yapılmış ev hayvanlarına yönelik mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanması yönünden yoğun mesai devam ediyor.

Bu kapsamda 30 Haziran 2024 tarihine kadar Bursa'da il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek beyanname verdikleri ev hayvanlarına yönelik mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerini tamamlatmayan vatandaşlara 5199 sayılı kanun kapsamında yasal yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, her yaştan ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının tamamlanması istendi.