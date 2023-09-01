Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başladı. Arabuluculuk Yasası'ndaki değişiklik yürürlüğe bugün girdi. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklarına mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.ANKARA (İGFA) - Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları artınca bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidilmesi, eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı sürecinin başlaması kararlaştırıldı.

Yargının iş yükünü azaltacak uygulama 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girdi.

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

Hatırlanacağı gibi anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü arttırıyordu.

Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak. Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.