TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, 700’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı Bursa buluşmasında HOMETEX projeleri ve Genç TETSİAD vizyonunu tanıttı. Buluşmada, sektör dayanışması dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Ev Tekstili Birlik Platformu’nun Bursa’da düzenlediği buluşma, Podyum Davet’te 700’den fazla sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, burada projelerini açıkladı.

TETSİAD Yönetim Kurulu ve Türkiye’deki ev tekstilcilerin desteğiyle yola çıktığını belirten Ocak, HOMETEX markasıyla yurt dışı fuarları düzenlemeyi ve Genç TETSİAD ile komisyonlar aracılığıyla sektörün tüm kesimlerini yönetime dahil etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Ocak, “Ev tekstili sektörü, 3,5 milyar dolar ihracatı, 50 binden fazla istihdamı ve 2 binden fazla üretici firmasıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi. Bu potansiyeli dünya vitrinine taşımak istiyoruz,” dedi. Sektörün geleceğini ortak akıl ve dayanışmayla şekillendireceklerini vurgulayan Ocak, adaylığının şahsi bir karar değil, uzun istişarelerin sonucu olduğunu ifade etti. Tecrübe ile genç dinamizmini birleştiren, bölgesel ayrım gözetmeyen bir yönetim vizyonu sundu.

HOMETEX VE YENİ PROJELER

HOMETEX Fuarı’nı 2021’de iptal riskinden kurtardıklarını hatırlatan Ocak, “KFA Fuarcılık ile fuarı yeniden ayağa kaldırdık. Şimdi HOMETEX World ile ABD, Afrika ve Körfez ülkelerinde fuarlar düzenleyeceğiz,” dedi. Genç TETSİAD ve Kadın Girişimciler platformlarıyla gençleri ve kadın profesyonelleri sürece dahil edeceklerini belirtti: “Bursa’da 60 genç isimle çalışıyoruz. Kadınların etkinliğini artırarak şeffaf ve kapsayıcı bir yapı kuracağız.”

DESTEK MESAJLARI

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sektörün 9 dolarlık ihracat birim değeriyle parlayan yıldız olduğunu, “karsızlık” sorununu aşacak güce sahip olduklarını söyledi. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 6 yıllık görev süresinin yıl sonunda biteceğini ve Ufuk Ocak’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı: “6 milyon dolar zararı telafi ettik, HOMETEX’i dünya markası yaptık.” DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ocak’ın ekip lideri olacağını vurgulayarak desteğini ifade etti.

Duayen Erol Türkün, birlikten doğan gücü överken, İlhan Sarı vizyonu desteklediğini belirtti.

Toplantıya TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Uludağ OSB ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gürkan Brode Başkanı Davut Gürkan, Karesi Holding Başkanı Ramazan Bayduz, MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak gibi isimler katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.