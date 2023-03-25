Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı sektöre büyük hareket getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olan Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı 02- 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’ nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

100 bin metrekarelik alanda 150 katılımcı firmanın stant açtığı fuarı 2 bini yabancı olmak üzere toplamda 12 bin kişi ziyaret etti. Başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere birçok ülkenin profesyonel satın alma yetkililerinin ağırlandığı fuarda, yaklaşık 3 milyar TL’lik ticaret hacmi oluştu.

Türk firmaları için Hosted Buyer programı oluşturan Ambiyans Fuarcılık, yurtdışı çalışmaları kapsamında oluşturduğu satın alma grupları ile fuarda başta Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan Ülkeleri, Sahra Altı Afrika ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 84 ülkeden 2 bin ziyaretçi ağırladı.