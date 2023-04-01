Türkiye'nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olan Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı 02- 05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’ nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - 100 bin metrekarelik alanda 150 katılımcı firmanın stant açtığı fuarı 2 bini yabancı olmak üzere toplamda 12 bin kişi ziyaret etti. Başta Avrupa, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere birçok ülkenin profesyonel satın alma yetkililerinin ağırlandığı fuarda, yaklaşık 3 milyar TL’lik ticaret hacmi oluştu.

Ev ve Mutfak Ürünleri ihracat Fuarı kapsamında 40 kişilik özel bir ekip oluşturan Ambiyans Fuarcılık, fuara katılacak markaların yurtdışı bağlantılarını sağladı ve yurtdışından hedef pazarda yer alan firmaların da fuara katılarak Türk markaları ile işbirlikleri oluşturmasına zemin hazırladı. Öncelikli hedefi dünyanın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmak ve yerli üretimin artırılmasına teşvik ederek markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak olan fuar, Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturdu.Zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, uluslararası ticaret firmaları, catering ve organizasyon şirketleri, bayi ve distribütörler gibi pek çok sektör için yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan fuarda, 3 milyar TL’ye yakın bir ticaret hacmi oluştu.