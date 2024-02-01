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Giderek artan ekonomik zorluklar, evcil hayvan ebeveynlerinin satın alma alışkanlıklarını etkiliyor. Evcil hayvan ebeveynleri patili dostları için faydalı ve uygun fiyatlı ürünler arama noktasında yaşam pahalılığı ve piyasa dengesizlikleri gibi faktörlere maruz kalıyor.İSTANBUL (İGFA)- İnsanlar ve evcil dostları arasındaki bağ güçlendikçe, evcil hayvan ebeveynleri daha çok sorumluluk hissediyor. Bu durum evcil hayvan sahiplerinde, patili dostlarına en üst düzeyde bakım sağlama isteği uyandırıyor.

Ancak günümüz koşullarındaki yaşam pahalılığı, orantısız fiyat artışı ve güvenilir ürün yetersizliği gibi faktörler birçok satın alma davranışını kısıtlıyor.

TGM’nin raporuna göre Türkiye'deki insanların yüzde 44’ünün en az 2 evcil hayvanı bulunuyor. Yine aynı rapor, Türkiye'de yaşayan 18-34 yaş grubunun yüzde 73’ünün evcil hayvanlar için dengeli ve besleyici bir yaşam düzeni oluşturmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Bu istatistikler, gelecek yıllarda Türkiye’deki evcil hayvan bakımı pazarındaki üreticilerin, talepleri karşılama noktasında daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğine dair önemli bir gösterge. Evcil dostların yaşam kalitesini artırmak için özel olarak fomüle edilmiş gıda takviyeleri sunan Bonafel Kurucusu Uğur Peker, patili dostlara yönelik tutumun, ülke pazarında sağlıklı ve doğal ürünlerin üretimini artıracağını söyledi.

Özellikle evcil dostların sağlığına yönelik hizmet sağlayan üreticilerin, güvenilir olma noktasında çizgisini koruması gerekiyor. İnsanlar ve evcil hayvanları arasındaki duygusal ilişkinin, satın alma davranışlarını etkilediğini belirten Peker, “Z kuşağının ve beyaz yakalıların tek başına bir hayat sürdürmesi, evcil hayvan ürünleri pazarını ciddi oranda etkiliyor. Son verilere göre Türkiye’deki 1,5 milyon hanede yaklaşık 7 milyon evcil hayvan mevcut. Günden güne büyüme kaydeden hane penatrasyonu, evcil hayvanlara yönelik tutuma dair önemli bir ipucu veriyor. Evcil hayvan ebeveynleri, patili dostlarını evladı gibi gördüğü için tüm piyasa değişkenliği ve yaşam maliyetine rağmen onlar için en sağlıklı ve güvenilir ürünleri tercih etmek istiyor. Bu noktada duygusal bağ ve bir canlının sağlığı söz konusu olduğu için markaların tüketicilere uygun fiyatlı, sağlıklı ürünlerle ve en önemlisi güvenilir bir yerden seslenmesi gerekiyor.” diye konuştu.