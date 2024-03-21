Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için evde bakım hizmeti ile bugüne kadar il genelinde 23 bin 126 haneye misafir oldu.

MUĞLA (İGFA) - 2014 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler, enjeksiyon uygulamaları, serum takma, takibi, sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor.

Muğla’nın 13 ilçesi 574 mahallesinde devam eden Evde Bakım ve hasta nakil hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi 82 personel, 29 hasta nakil aracı ve ambulansı ile devam ettiriyor. Bugüne kadar il genelinde 23 bin 126 hanede 27 bin 247 kişiye 373 bin 511 kez tıbbi ve genel bakım hizmeti verildi. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.