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Bilecik Söğüt'te evinden uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi malzemelerle birlikte yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Söğüt ilçesinde M.D. isimli şahsın iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak şahsa ait evde ve araçta yapılan aramada; 99.73 gr SKUNK olduğu değerlendirilen madde, 1 adet saksıda ekili Skunk olduğu değerlendirilen bitki (70*20 cm ebatlarında), 2 farklı saksıda kesilmiş SKUNK bitkisi olduğu değerlendirilen bitki kökü, iklimlendirme sistemi (Klima, Fan, Aydınlatma ve ısıtmalı lamba, buhar makinası, ortam ısı ölçer, su Ph değeri ölçme cihazı, havalandırma sistemi, LED'li soğutma fanı, elektrik voltaj ayar cihazı, yalıtım folyosu,), 10 Lt bitki toprağı, Bitki sulama kabı, budama makası ve saksı, 9 adet farklı ebatlarda sıvı bitki vitamini, 1 Adet hassas terazi ve dijital materyaller Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilmiş olup muhafaza altına alındı.

Olay ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.