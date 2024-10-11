Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, eve girerken ayakkabıları çıkarmanın farklı açılardan sağladığı önemli faydaları sıraladı.İSTANBUL (İGFA) - Eve girerken ayakkabıları çıkarmak aslında yaygın olarak uygulanan bir alışkanlık. Bu alışkanlığın sürdürülmesi veya sıfırdan kazanılmasının sağlık açısından da önemli olduğunu dile getiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, dışarıda giyilen ayakkabılarla eve girmemenin hem fiziksel hem sosyal hem de çevresel açıdan pek çok yararı olduğunu söyledi.

"Bu basit alışkanlık evde daha sağlıklı ve rahat bir ortam yaratmaya yardımcı oluyor" diyen Prof. Dr. Koylan, "Sağlıklı bir vücut için hijyenin çok önemli olduğunu unutmamak gerekir. Bu uygulama sayesinde ev halkının ve misafirlerin sağlığı korunur, ek olarak evin temizlik ve bakımını oldukça kolaylaştırır. Buna özellikle de kalp hastaları ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler dikkat etmeliler” dedi.

Prof. Dr. Nevrez Koylan, ayakkabıları çıkarmanın faydalarını şöyle sıraladı:

Solunum problemlerine karşı evin hava kalitesi artar

Dışarısı ayakkabılarını dış kapıda bırakarak, toz ve polen gibi alerjenlerin eve girmesi önlenir. Bu sayede de ev sakinlerinin varsa alerji semptomları hafifler. Evdeki havanın kalitesi otomatik olarak iyileşeceği için genel olarak tüm solunum yolu hastalıklarına karşı önlem alınmış olunur.

Zihinsel dinginliğe ulaşım kolaylaşır

Eve gelince ayakkabıları çıkarma alışkanlığı psikolojik olarak dışarıdaki dünyayı arkada bırakıp evde dinlenme ve yenilenme sürecine geçişi simgeler. Dolayısıyla da kişiye zihinsel bir rahatlama sağlar.

Cilt sağlığı dışardaki tehlikelerden korunur

Mantar ve diğer cilt enfeksiyonlarına neden olabilecek mikroorganizmalar da ayakkabı tabanlarına tutunabileceği için eve girerken ayakkabıları çıkarmak, bu tür enfeksiyonların eve sızmasını önler.

Zehirli maddelerin evde birikmesi önlenir

Ayakkabılar dışarıda; böcek ilaçları, gübreler, benzin ve yağ kalıntıları gibi zararlı kimyasallarla temas edebilir. Bu kimyasallar ayakkabılar aracılığıyla evde halılara, döşemelere veya diğer yüzeylere geçebilir. Eve girerken ayakkabıları çıkarmak, ev halkının bu zehirli maddelerle temas riskini azaltır.

Gürültü düzeyi minimum seviyeye düşer

Özellikle sert tabanlı ayakkabılar ev içinde oldukça gürültü yaratabilir. Hem kendimiz hem komşularımız için evde ayakkabılarla dolaşmamak, ses seviyesini düşürerek daha huzurlu ve çevreye saygılı bir ortam sağlar.

Mikroplardan kaynaklı hastalık riski azalır

Ayakkabı tabanları dışarıdan bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları eve taşır. Bu mikroplar; halılar, döşemeler ve diğer yüzeylere kolaylıkla yayılabilir. Eve girerken ayakkabıları çıkarmak, bu patojenlerin evin içine girmesini önleyerek hastalık riskini düşürür.

Halı ve zeminlerin kullanım ömrü uzar

Ayakkabılar, zeminlere ve halılara zarar verebilir. Ayakkabıların dışarıdan getireceği kir, toz ve çamur halıları ve zeminleri kirleterek görünümlerini bozar ve ekstra temizlik gerektirdiği için hızlı bir şekilde yıpranmalarına yol açar. Dışarıdaki tozun ve çamurun yanı sıra ayakkabıların tabanlarına sıkışabilen küçük taşlar veya kum parçaları yüzeylerde çiziklere hatta aşınmalara sebep olabilir. Yağmurlu havalarda dışarıdaki su ve nem eve taşınırsa özellikle lifli yüzeylerde yani halılarda küf ve mantar oluşmasına, ahşap zeminlerde de su lekelerine ve şişmelere yol açabilir. Son olarak ayakkabıların ağırlığından kaynaklı olarak halılar sık sık çiğnendiğinde yapıları bozulabilir ve düzleşebilir.

Çocuklara hijyen açısından güvenli bir ortam oluşur

Küçük çocuklar genellikle yerde oynamayı çok sever. Bu yüzden küçük çocuklu evlerin zeminleri, bağışıklık sistemi henüz yeteri kadar güçlenmemiş olan bebek ve çocuklar için tehlike arz edebilir. Eve girerken ayakkabıları çıkarmak, çocukların daha temiz bir ortamda oynamalarını sağlar ve mikroplardan korunmalarına yardımcı olur.

Stres seviyesi azalır

Ayakkabıları çıkarmak, iş veya dışarıdaki stresli durumlardan eve geldikten sonra bir rahatlama ritüeli olabilir. Ayakların serbest bırakılması, günlük stresin azalmasına yardımcı olabilir.