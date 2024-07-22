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Erol Evgin’in; “Önceki gün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüydü. Şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Sevgili Ayten Alpman’ın sesiyle, Kıbrıs Barış Harekatı’na bayrak olmuş şarkı, ‘Memleketim’ i gelin birlikte söyleyelim” sözlerinin ardından amfi tiyatro “Memleketim” le yankılandı.

Elif Buse Doğan ve Alişan Malatyalılarla buluştu

Elif Buse Doğan ve Alişan Malatyalılarla buluştu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla Kral Pop’un medya sponsorluğunda, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu. KKTC (İGFA) - Konserine alkışlar eşliğinde söylediği “Deli Divane” isimli şarkısıyla başlayan Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını Kuşadalılar ve tatilcilerden oluşan coşkulu koro eşliğinde seslendirdi.

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