Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl gelir elde edenlerin beyanname verme süresi 5 Nisan Cuma sona eriyor.ANKARA (İGFA) - Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan süresinde sona gelindi.

Söz konusu beyannamelerin en geç 5 Nisan Cuma günü verilmesi gerekiyor.

Konut kira gelirlerinde geçen yıl yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira istisna tutarını aşanların beyanname vermesi gerekiyor.

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançlarını 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannameleri aracılığıyla elektronik ortamda da verebilime imkanına sahip. Mükellefler sisteme "gib.gov.tr" üzerinden ulaşabiliyor.

Beyannameler üzerinden tahakkuk eden Gelir Vergisi'nin ilki 5 Nisan'a kadar, diğer taksidi ise Temmuz sonunda ödenebiliyor.

BEYANNAME VERİLMEZ İSE YA DA EKSİK VERİLİRSE CEZA UYGULANIYOR MU?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine dikkati çeken Gelirler İdaresi, ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacağı konusunda mükellefleri uyardı.