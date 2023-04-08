Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Evinin Sultanları' projesine Aydınlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile ev hanımları ve çalışan kadınlar, filede buluşarak hem spor yaparak zinde kalıyor hem de kıyasıya mücadele ediyor. Kadınlara yönelik düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla 5 yıl önce hayata geçirilen ve pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen projede 2022-23 döneminde 2 bin 676 kadına ulaşıldı. Her geçen gün projeye olan ilgi artarken, katılımcı kadınlar da oluşturulan takımlar ile dostluk maçlarına çıkarak müsabaka heyecanı yaşıyor. Projeye katılım oranı en yüksek Koçarlı ve Germencik ilçelerinden olurken, projeye katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de fiziksel aktivite ile sağlıklı kalıyor.



Proje ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Evinin Sultanları salonlarda. Kadınlara yönelik düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan Evinin Sultanları projesi Aydın'da tüm hızıyla sürüyor” ifadeleri yer aldı.