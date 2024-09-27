Evlenmek artık gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hayatlarını birleştirmek ve yeni bir yuva kurmak isteyen genç çiftler, artan altın fiyatları karşısında ilk darbeyi ekonomik yönden alıyor.BURSA (İGFA) - Her gencin hayali olan evlenmek artık daha zor bir duruma geldi. Ev kirası, ev eşyaları, düğün salonu, düğün için yapılan ek masraflar ve sürecin en başında yer alan takı takma gibi süreçler artık evlenmek isteyen gençlerin en büyük kaygılarını oluşturuyor.

TEK TAŞ VE SÜRECİN BAŞLANGICI

Birlikte mutlu bir ilişki yaşayan pek çok genç zaten zorlaşan geçim şartları nedeniyle hayatını idame ettirmek için bir yandan çalışmak ve bir yandan da evliliğe hazırlanmak zorunda kalıyor. Çünkü bu süreç daha başlarken evlilik teklifi için bir organizasyon yapılmak istendiğinde bir tek taş ve güzel bir yemek eşliğinde bu teklifin yapılması da ilk masraf kalemini oluşturuyor.

Tek taş bir yüzük güncel fiyatlara bakıldığında 0,08 Karat Pırlanta Yüzük 6,690 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir de organizasyon ve güzel bir yemek planı eklendiğinde yaklaşık 10,000 TL gibi bir başlangıç yapılıyor.

ARTAN ALTIN FİYATLARININ ETKİSİ

Ailelerin tanışması ve kız isteme geleneğimizin de gerçekleşmesi sonrasında gençlerin en çok zorlandığı ve hatta birçok evliliğin bu aşama başlamadan bittiği noktaya gelmiş oluyoruz. Başlamadan bitiyor diyoruz çünkü aileler ve başka değişkenlerin araya girmesi sonucunda bazı kesimlerde gelenek görenek olarak bazı kesimlerde ise tamamen bireysel istek olarak pek çok takı alma farklılıkları ortaya çıkıyor.

En azami şekilde bir takı alma yolunu tercih edildiğini varsaydığımız durumda ise karşımıza böyle bir bütçe gereksinimi ortaya çıkıyor:

İkili Altın Alyans fiyatı güncel piyasada 7,500 TL civarında oluyor.Pek çok gelin tarafından tercih edilen Suyolu Beyaz Altın Takı Seti ise 23.933 TL.Gram altının bugünkü alış fiyatı 3.042,475 TL, satış fiyatı 3.045,974 TL'dir. Çeyrek altının alış fiyatı 4.867,96 TL, satış fiyatı 4.980,17 TL'dir. Gelinler tarafından son dönemde oldukça tercih edilen 10 gram Ajda Bilezikler anlık altın fiyatlarına göre 25.000 TL ile 28.000 TL arası değişmektedir.Genellikle ise 5 adet olarak alındığını varsayarsak 125.000 TL de bilezikler tutuyor.

Bu tabloya bakıldığında gram altın veya çeyrek altın almadan bile neredeyse 200.000 TL gibi bir bütçe çıkıyor karşımıza. İşte tamda burada hayatlarını birleştirmek isteyenler gençler en büyük darbeyi daha başlangıç sürecinde ekonomik yönden alıyor.

“UZUN VADEDE ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Yazarı Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

“Altında yaşanan hareketlilik dolar kurunun da etkisiyle devam ediyor. Küresel piyasalarda da Ons altında artışın en büyük nedeni ise İsrail-Lübnan arasında geçen savaş çalkantıları oluyor. Çünkü yatırımcılar savaş gibi durumlarda güvenli liman olarak altında kalmayı tercih ediyorlar. FED’in faiz politikaları da küresel piyasalarda altın fiyatlarına etki etmekte. Ancak Türkiye piyasasında dolar yükselişte ise altın da yükselişte olacak gibi paralel bir şekilde gerçekleşmektedir. Yatırımcılara diyebileceğim en kesin bilgi ise uzun vadede altın güvenli liman olmaya devam edecek gibi görünmesidir. Ailelerin evlenecek çiftlere bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Evlilik danışmanları, taleplerin karşılıklı olarak az olduğu süreçlerin sonucunda evlenen çiftlerin daha mutlu olduğunu ifade ediyor. Aileler de bunu göz önünde bulundurmalı.” dedi.