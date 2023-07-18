Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitmeni Tolunay Sandıkcıoğlu, evlilik çağına gelmiş gençlerin yararlanabildiği Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012'den bugüne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, bakanlıkta staj yapan üniversite öğrencilerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı düzenlendi.

Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sandıkcıoğlu, 2012'de hayata geçirilen ve bekar üniversite öğrencilerinin esas alındığı programa, evlenme yolundaki çiftlerin de ücretsiz katılabileceğini aktardı. Sandıkcıoğlu, gençlerin program kapsamında yer alan modüller içerisinde istedikleri eğitime katılabileceğini dile getirdi.

Programa başvuran gençlere evlilik hayatına dair genel fikir sahibi olabilmeleri için eğitimler verdiklerini anlatan Sandıkcıoğlu, katılımcılara kendini tanıma, aktif iletişim kurma, aktif dinleme, sağlıklı iletişim, evlilik hukuku gibi konularda bilgiler sunduklarını ifade etti.

Sandıkcıoğlu, Ankara İl Müdürlüğü olarak yılın 6 ayında 3 bin 376 gence eğitim verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız bu programı yürütmeye başladığından bugüne 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Bizler de Ankara genelinde bu sayılarımızı sürekli yeniliyoruz." diye konuştu.