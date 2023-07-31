Kütahya Belediyesi'nin ‘Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor’ projesi kapsamında düzenlenen kültür turları Konya ile devam etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın eşi Fatma Işık’ın da eşlik ettiği Konya gezisinde 270 kadın, Mevlana Müzesi ve Camisi başta olmak üzere Konya’yı rehberler eşliğinde gezdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çekilişle Kütahyalı 270 kadın, Konya Hüyük Belediyesi’nin daveti üzerine Konya’yı gezdi.

Kütahya Belediyesi'nin önünden başlayan gezinin ilk durağı Afyonkarahisar’da bulunan Devlet Bahçeli Parkı’nda verilen sabah kahvaltısı oldu.

6 otobüsten oluşan gezi kafilesi Konya’da ilk önce Mevlana Müzesi ve Camisi’ni gezdi. Cami ve türbenin ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık diğer gezilerde olduğu gibi hemşehrilerine yemek ikramında bulundu. Konya kültür gezisi, yemek sonrasında sırası ile Meram Tavusbaba, Sille, Alaaddin Cami ve Sultanlar Türbesi, Şems-i Tebrizi, Kapu Cami, İplikçi Cami, Aziziye Camisi gezileriyle devam etti. Panoramik şehir turunun ardından Mevlana Kültür Merkezi’ne giden hemşehrilerimiz, Sema Töreni ile Konya gezisini unutulmaz hatıralarla tamamladı.

Mevlana Kültür Merkezi’ne gelerek vatandaşlara hoş geldiniz diyen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da sema gösterisine eşlik etti.

Gösteri öncesinde Başkan Işık’ın eşi Fatma Işık, Genel Sekreter Uslu’ya Kütahya’mızın simgesi çini vazo hediye etti.

Dönüş yolunda hemşehrilerine telefonla canlı bağlanan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kadınların her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade ederek, bu tür gezilerin devam edeceğini söyledi.